Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Spor Lisesi finalde 2-1 geriye düştüğü maçta Tayvan'a 3-2 üstünlük kurarak namağlup kupayı kazanan taraf oldu.

TVF Spor Lisesi, Dünya Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine 3 set vererek büyük bir başarıya imza attı.

Kızlarda Türkiye'yi temsil eden Acıbadem Doğa Koleji ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Bakan Kasapoğlu TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde birincilik elde eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi'ni kutladı.

"Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ve finalde Tayvan'ı yenerek şampiyon olan TVF Spor Lisesi'ni yürekten kutluyorum. Kadınlarda ülkemizi temsil eden ve üçüncü olarak bronz madalya kazanan Acıbadem Doğa Koleji'ni de tebrik ediyorum. Voleybolda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."​​​​​​​