Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise futbolcular ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un da pas çalışmasında yer aldığı antrenmanda, futbolcuların istekli mücadelesi dikkati çekti.

Galatasaray, Avusturya kampına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Okan Buruk: "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinin bitmesini beklediklerini söyledi.

Antrenmanda basın mensuplarının Angelino'nun transferinin tamamlandığına yönelik duyumları sorması üzerine Buruk, "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz." ifadesini kullandı.