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Spor
AA 11.07.2023 21:21

Okan Buruk: Angelino haberi yeni geldi beklemedeyiz

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk: "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Angelino haberi yeni geldi beklemedeyiz

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise futbolcular ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un da pas çalışmasında yer aldığı antrenmanda, futbolcuların istekli mücadelesi dikkati çekti.

Galatasaray, Avusturya kampına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Okan Buruk: "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinin bitmesini beklediklerini söyledi.

Antrenmanda basın mensuplarının Angelino'nun transferinin tamamlandığına yönelik duyumları sorması üzerine Buruk, "Angelino haberi yeni geldi, beklemedeyiz." ifadesini kullandı.

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