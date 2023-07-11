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Spor
AA 11.07.2023 21:03

Alanyaspor eski futbolcusu Joao Novais'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, eski oyuncusu Joao Novais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor eski futbolcusu Joao Novais'i transfer etti
[Fotograf: AA]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Bataeh takımından transfer edilen 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Novais için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, eski oyuncuları Novais'in yuvaya döndüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu, oynadığı dönemde Novais'in takıma çok faydalı olduğunu anlattı.

"Hem futbolculuğuyla hem kişiliğiyle hem de beyefendiliğiyle hepimizin gönlünde taht kuran biriydi. Taraftar içinde öyle. Onun için Novais bizim için özel bir futbolcu. Takımımıza çok katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu."

Çavuşoğlu, Novais'in Alanyaspor'u çok sevdiğini ve fedakarlık yaparak buraya geldiğini söyledi.

"Alanyaspor'un önemini bilen bir futbolcu, biz de onun değerini bilen bir yönetimiz. Şimdi yuvasına Alanyaspor'un futbolcusu olarak geri döndü. Ben Novais'e 'Aramıza hoş geldin.' diyorum."

Çavuşoğlu, yeni anlaşmanın hem Novais'e hem de Alanyaspor'a hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Joao Novais ise kendisini Alanyaspor'a layık gördükleri için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Novais, Alanyaspor'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

"Teklif geldiğinde çok düşünmedim. Sevildiğim yer olduğu için geldim. Görevlerimin ve yapacaklarımın farkındayım."

Novais, Süper Lig'in kaliteli bir organizasyon olduğunu ve burayı iyi bildiğini anlattı.

"Alanyaspor herkesin gelmek istediği bir takım zaten. Alanyaspor'u da takip ettim, çok iyi bir kadro kuruyor. O yüzden bu sezon Alanyaspor adına faklı bir sene olacak. Alanyaspor'da oynadım ve o sezon puan rekoru kırıp, güzel bir sezon geçirmiştik. Kupada yarı final yaptık. Bu sene daha iyisinin olacağına inanıyorum. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onların desteğini hissetmek çok güzel. Onlar her zaman en iyi performansı verdiğimi biliyor. Daha da iyisini vereceğim. Onlar en iyisini hak ediyor."

Konuşmaların ardından karşılıklı sözleşme imzalandı.

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