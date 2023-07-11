11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na doğru

İtalya ile Ukrayna'nın kadın ile erkek takımları, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, şampiyonanın açılış seremonisinin 13 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de yapılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Güven, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden takımların Karabük'e geldiğini belirtti.

"Bugün İtalya ve Ukrayna'nın kadın ile erkek milli takımları antrenman yaptı. Fransa, Polonya ve Bulgaristan takımları da bugün ilimize gelecek. Şampiyonanın teknik toplantısı ve kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Tüm sporseverleri Yeni Mahalle Spor Salonu'muza bekliyoruz."

Güven, şampiyonanın 22 Temmuz Cumartesi günü sona ereceğini hatırlattı.

"Biz ev sahibiyiz. Milli takımımızın şampiyon olmasını bekliyoruz. Karabük'ün tanıtımına katkı sağlayacak organizasyon için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ilimize gelen bütün takımlara başarılar diliyorum."