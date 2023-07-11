UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 1. eleme turu heyecanı, oynanan 10 maçla başladı.

Litvanya ekibi Zalgiris, Kuzey Makedonya'nın Struga takımını LFF Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekibin daha baskılı oynadığı mücadelede iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Temmuz'da Struga'nın ev sahipliğinde Kuzey Makedonya'da oynanacak. Tur atlayan takım, 2. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.

Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında, Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya): 0-0

Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya): 2-1

Rakow Czestochowa (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan): 1-2

Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Shamrock Rovers (İrlanda) - Breidablik (İzlanda): 0-1

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-4

Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus): 1-1

Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-1