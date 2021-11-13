Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılacak isimler olabilir.

Yönetim, teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların ayrılmasına onay verecek.

Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan N'Sakala, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. Beşiktaş yönetimi, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacak.

Milli takım kampında bulunan 31 oyuncuya, İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edilmesi planlanıyor. N'sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek.

5 oyuncu için teklifler değerlendirilecek

Yönetim, kadro dışında kalan oyuncular Lens, Douglas, Ljajic ile sakatlıkları yüzünden ligin ilk yarısını kaçıran Hasic ile Atakan Üner'i de teklif gelmesi halinde göndermeye sıcak bakıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ve Cyle Larin ile sözleşme uzatmak isteyen siyah beyazlılar, devre arasına kadar bu isimlerin temsilcileriyle görüşecek. İki oyuncunun da takımda kalması bekleniyor.