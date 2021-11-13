Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli rallisi başladı
38. Kocaeli Rallisi, İzmit-Kandıra-Derince güzergahı üzerinde 304,06 kilometrelik parkurda yapılacak.
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası’na puan veren 38. Kocaeli rallisi başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun startını Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.
Yarışlarda 73 otomobil ve 146 sporcu mücadele ediyor.
Ekipler, ilk gün Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek İzmit'teki bir otelin otoparkında ilk günü tamamlayacak.
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