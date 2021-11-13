Engelli olarak dünyaya gelen Sevilay Öztürk, suyun içinde bambaşka bir dünyaya yelken açtı.

Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu ve babası sayesinde 6 yaşında ilk kez adım attı yüzme havuzuna.

Milli Yüzücü Sevilay Öztürk, “Babamın havuza getirmesinin tek nedeni de hayata bakış açımın değişmesi, hiçbir zaman eve hapsolmamamdı. Bunu başardım çok zordu gerçekten. Yani kolun olmadan hayata tutunmak zor bir şey kolay bir şey değil. Herkes senin engelinle alay edebiliyor. Ama ben bunu başardım” sözleriyle azmin zaferini anlattı.

Tokyo'da rüyaları gerçeğe dönüştü

Yüzmeye başladıktan sonra başarılar art arda geldi genç sporcu için. 12 yıllık kariyerinde tam 120 madalya kazandı. 13 yaşında katıldığı 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndaki en genç sporcu olarak tarihe geçti.

Tokyo Paralimpik oyunları ise rüyalarının gerçeğe dönüştüğü yer oldu.

Sevilay Öztürk sözlerine şöyle devam ediyor:

“İkinci olimpiyatlarıma gittim 2021'de. Çok güzeldi, Tokyo'da oldu. Orada olimpiyat üçüncüsü oldum ve orada olmadan önce sabah kalktığımda yarıştan önce üçüncü olduğumu rüyamda gördüm ayrıca babam da görmüştü. Bunu sabah uyandığımda babam kendisi bana söylemişti”

Hedef altın madalya

Üniversiteyi bitirmek istediğini söyleyen Öztürk, sınava tekrar gireceğini söyledi. Madalya hayallerini gerçekleştirmek isteyen Öztürk, “2024 Paris'te güzel bir birincilik ya da ikincilik isterse üçüncülük olsun ama o bayrak her zaman o gökte dursun” diyor.

Yüzme ile hayatı değişti

Katıldığı yarışmalarda rakiplerine değil yalnızca kendi başarısına odaklandı. Kariyer basamaklarını tırmandıkça onun çevresine, çevresinin de ona bakışı değişti:

"Eskiden kolum olmadığı için çok durdururlardı işte çarşıya falan gittiğimizde. Koluna ne oldu, neden işte neyden dolayı falan ama şu an öyle değil. Herkes tanıyor şu an ve hiç kimse engellilere engelli gözü ile bakmıyor"

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Bülent Serin