Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tekvandoculardan 2 bronz madalya
[Fotoğraf: AA]
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye, 2 bronz madalya elde etti.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen organizasyonun ilk gününde 5 sıklette mücadeleler yapıldı.
Erkekler 45 kiloda Hamza Osman Aydoğan, 48 kiloda Yüşa Arif Kabaca, kızlar 55 kiloda Özge Özbey, 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile 68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar mücadele etti.
Şampiyonanın ilk gününde kızlar 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ile 68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya kazandı.
Şampiyonada yarın erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer tatamiye çıkacak.
Etiketler: Bosna Hersek Tekvando
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