Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Takım'da sakatlık: Ozan Tufan kadrodan çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Ozan Tufan, idmanda sakatlandı. Tufan, Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
Ozan Tufan, A Milli Takımı'nın yaptığı antrenmanda sağ dizinde sakatlık yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"A Milli Takımı'mızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı."
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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