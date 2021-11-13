Ozan Tufan, A Milli Takımı'nın yaptığı antrenmanda sağ dizinde sakatlık yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"A Milli Takımı'mızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı."