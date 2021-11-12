Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda profesyonel futbol müsabakaları medya mensuplarına yüzde 100 kapasiteyle açıldı.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, kararın alınmasındaki desteğinden dolayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

"Artık foto muhabiriyle, yorumcusuyla, kameramanıyla, akredite olmuş her meslektaşımız futbol müsabakalarında bir kısıtlama olmadan görev yapabilecek."

Koronavirüs salgını nedeniyle maçlarda sınırlı sayıda medya mensubu görev yapabiliyordu.