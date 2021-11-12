Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası final maçında Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde Rusya ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.
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