Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:
30 Kasım Salı:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969 (Eryaman)
14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor (Bitci Timsah Park)
15.00 Altay-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor (Yeni Adana)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Antalya)
1 Aralık Çarşamba:
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor (Çaykur Didi)
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor (Bolu Atatürk)
14.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor (Yeni 19 Mayıs)
14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970 (Denizli Atatürk)
15.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor (Yeni Hatay)
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor (Çotanak)
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon (Menemen İlçe)
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor (Eryaman)
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor (Kalyon)