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Spor
AA 29.03.2025 00:20

Novak Djokovic, Miami Açık'ta finale yükseldi

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenen Sırp Novak Djokovic, finale çıktı. Djokovic, Federer'i geride bırakarak ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi oldu.

Novak Djokovic, Miami Açık'ta finale yükseldi

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile 14 numaralı seribaşı Dimitrov karşılaştı.

Dimitrov'u 1 saat 10 dakika süren mücadelede 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Djokovic, adını finale yazdırdı.

Finale kalan en yaşlı tenisçi

Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi oldu.

Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirdi.

ATP Masters 1000 turnuvalarında 60. kez finale kalan tecrübeli tenisçi, bu alandaki rekorunu da geliştirdi.

Ayrıca Sırp tenisçi, Miami Açık'ta 8. kez finale yükselerek bu alanda eski ABD'li raket Andre Agassi'yi yakaladı.

Teklerde 100. zaferini hedefliyor

Novak Djokovic, Miami Açık finalinde teklerdeki 100. şampiyonluğu için korta çıkacak.

Tek erkeklerde 24 kezle en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan isim ünvanına sahip Djokovic, kariyerindeki 7. Miami Açık ve 41. Masters turnuvası zaferini hedefleyecek.

Djokovic, şampiyonluğa ulaşması halinde Agassi ile paylaştığı Miami Açık'ta en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi ünvanını da tek başına ele geçirecek.

Tecrübeli tenisçi, Miami Açık finalinde Jakub Mensik-Taylor Fritz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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