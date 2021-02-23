Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacak.
Norveç Futbol Federasyonu açıklama yaptı.
27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.
Seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saati ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.
Etiketler: TFF A Milli Futbol Takımı
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