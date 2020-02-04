Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı, saat 11.00'de başlayacak.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Özdemir, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp, soruları yanıtlayacak.