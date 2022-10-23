Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ne Adana Demir ne Konya
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile Arabam.com Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kazanan çıkmadı.
Konyaspor 22. dakikada Mame Diouf'un golüyle öne geçti. Adana Demirspor, bu gole 32. dakikada Babajide Akintola ile cevap verdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla; Adana Demirspor puanını 22'ye, Konyaspor ise 19'a yükseltti.
Etiketler: Adana Demirspor Konyaspor Süper Lig
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