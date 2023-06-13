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Spor
AA 13.06.2023 09:59

NBA'de şampiyon Denver Nuggets

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 94-89 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

NBA'de şampiyon Denver Nuggets
[Fotograf: Reuters]

Final serisinin 5. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'a konuk oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 16 ribaunt, 4 asist, Michael Porter 16 sayı, 13 ribaunt, 3 asistle galibiyetin mimarları oldu. Jamal Murray 14 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope 11 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

Heat'te ise Jimmy Butler 21 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi. Kyle Lowry 12 sayı, 9 ribaunt, Max Strus 12 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

En değerli oyuncu Jokic

Ortaya koyduğu performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

28 yaşındaki Jokic, 2021 ve 2022 yıllarında da normal sezonun en değerli oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

2014 NBA draftında 41. sıradan seçilen Jokic, organizasyon tarihinde final serisi MVP'si seçilen en düşük draftlı oyuncu oldu.

Bu sezon 19 play-off maçın çıkan Jokic, 30.2 sayı, 14 ribaunt ve 7.2 asist ortalamasıyla oynadı.

Maçın ardından düzenlenen toplantısında konuşan Jokic, "Bu bir yolculuk ve ben de bu yolculuğun bir parçası olduğum için mutluyum." dedi.

Jokic, Sırp sporcuların altın çağını yaşayıp yaşamadığıyla ilgili soruya, "Öyle olmalı. Djokovic'imiz var, muhtemelen gelmiş geçmiş en iyisi. Şimdi de bir NBA şampiyonluğumuz var. Sırp olmak için çok iyi bir an olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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