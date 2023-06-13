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Spor
AA 13.06.2023 09:15

A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i konuk edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda 14 Haziran Çarşamba günü Portekiz'i konuk edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i konuk edecek

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Altın Ligi'nde oynadıkları dört karşılaşmada üç galibiyet elde eden bir de mağlubiyet yaşayan milli takım, A Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

Lig usulüne göre oynanan ve altı haftadan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan üç takım, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan da Dörtlü Final'de mücadele edecek.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

14 Haziran Çarşamba: Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi: Türkiye-Danimarka (Ankara)

Puan durumu:

Sıra Ülkeler Oynanan Galibiyet Mağlubiyet Puan
1 Türkiye 4 3 1 8
2 Danimarka 3 2 1 6
3 Portekiz 3 1 2 4
4 Romanya 4 1 3 3
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Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı
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