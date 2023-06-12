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Spor
AA 12.06.2023 16:45

Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun golü Erdoğan Yeşilyurt'tan

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun golü, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalya ekibi Fiorentina'ya attığı gol seçildi.

Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun golü Erdoğan Yeşilyurt'tan
[Fotograf: AA]

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Erdoğan Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ı (West Ham United) geride bıraktı.

Erdoğan, Sivasspor'un sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu son 16 turu rövanş maçının 35. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.


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