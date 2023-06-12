Uluslararası Avşa Yarı Maratonu tamamlandı

Adada düzenlenen yarışmayı Marmara Kaymakamı Murat Çiçek, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Sedoxy Sports Events Kurucusu Onur Şentürk ve diğer ilgililer takip etti.

Ödül töreni Avşa Belediye Meydanı'nda yapılan Avşa Yarı Maratonu 21K ve 12K parkurlarında genel klasman ilk üç sırası ise şu şekilde oluştu:

21K Avşa Yarı Maratonu Kadınlar Kategorisi: 1- Farida Abdukadirova (Voltrunning - 1 saat 54 dakika 12 saniye), 2- Hilal Aksoy (1 saat 58 dakika 12 saniye), 3- Okyanus Yıldız (Tempo Atletizm -1 saat 58 dakika 32 saniye)

21K Avşa Yarı Maratonu Erkekler Kategorisi: 1- Üzeyir Söylemez (1 saat 18 dakika 12 saniye), 2- Anıl Koca (1 saat 20 dakika 17 saniye), 3- İlkay Demirel (Boldunion - 1 saat 32 dakika 22 saniye)

12K Yol Koşusu Kadınlar Kategorisi: 1- Özlem Işık (Manisa BBSK - 57 dakika 44 saniye), 2- Hatice Şule Yigit (Balkan Run - 1 saat 4 dakika 20 saniye), 3- Zeliha Çakır (Runperest - 1 saat 5 dakika 41 saniye)

12K Yol Koşusu Kadınlar Kategorisi: 1- Bilal Gün (RunUrban - 49 dakika 43 saniye), 2- Serdar Bektaş (Runperest - 52 dakika 52 saniye), 3- Nuri Şen (Bursa Maraton - 53 dakika 25 saniye)