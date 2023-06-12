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Spor
AA 12.06.2023 16:06

Gaziantep FK güçlü bir takım kurmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takıma takviyeler yaparak güçlü bir takım kuracaklarını bildirdi.

Gaziantep FK güçlü bir takım kurmak istiyor

Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz, şehrin önemli markası olan takımın başkanlığına gelmekten mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi. Yılmaz, yeni sezonda hedeflere ulaşabilmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına işaret etti.

"Deprem süreci bizi hedeflerimize ulaşma adına bambaşka bir yolculuğa soktu. Takımımıza oyuncu katarak, güçlenme hedefimize uygun isimlerle görüşürken bir anda ligden çekilme mecburiyetini yaşadık. Ancak bu zorlu süreci de camiamız adına en az hasarla atlattığımızı düşünüyorum."

Memik Yılmaz, kendilerini zorlu günlerin beklediğini, zorlukları ise aşabilmenin birliktelikle olabileceğine dikkati çekti.

Fotoğraf: AA / Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz[Fotoğraf: AA / Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz]

Yılmaz, Gazianteplilerin takımının yanında olmasını gerektiğini anlattı.

"Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Başarı için elimizden geleni yapacağız, sonunda da inşallah güzel günleri şehir olarak yaşayacağız. Kiralık gönderdiğimiz oyuncular takıma katılacak, kadroya ihtiyaç doğrultusunda takviye yapacağız. Yeni sezon planlamamızı sürdürüyoruz. Kendi şehrimizin evladı, camiamıza hem futbolculuk hem de antrenörlük olarak çok şey katmayı başarmış Erdal Güneş hocamızla sözleşmemizi imzaladık. Kendisine çok inanıyoruz ve bizim için hem fikirleri hem de karakteri çok değerli. Hocamızın raporu doğrultusunda kadromuza takviyeler yapacağız. Bunu gerçekleştirirken hata yapmamak bizim en önemli kriterimiz olacak. İnşallah transferde de aramıza değerli arkadaşlarımızı katarak, yeni sezona çok daha güçlü girmek istiyoruz."

Yılmaz, oyuncuyu her şeyiyle araştıracak ekip kurduklarını ve bu doğrultuda çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

"Gerek ekonomik olarak, gerekse de depremin ardından toplumsal olarak çok zorlu günler yaşıyoruz. Bu zorlu sürecin ardından tribünlerimizde yeniden zaferler kutlamak, alkışlanacak takım kurabilmek en önemli hedefimiz. Bu takım Gaziantep'in, kişiler geçmişte olduğu gibi gelip geçecektir ama Gaziantep sonsuza kadar yaşayacaktır."

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