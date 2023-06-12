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Spor
AA 12.06.2023 23:10

Adana Demirspor teknik direktör Montella ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Adana Demirspor teknik direktör Montella ile yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]

Sancak, A Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Vincenzo Montella ile yollarımızı ayırdık" dedi.

Montella'ya 3 ay önce sözleşmeyi uzatma konusunda bir teklif götürdüklerini vurgulayan Sancak, "Kendisi 'Başkanım sezon sonu bakalım.' dedi. Aile özlemi çekiyor, sık sık da İtalya'ya gidip geliyordu. Son maçtan sonra da görüştük, 'Seninle çalışmayı arzu ediyoruz.' dedik. 'İtalya'ya gidip geldikten sonra görüşürüz' dedik. Biraz önce netleştirdik, kendisi de açıklayacaktır. Ona her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Çok değerli bir insan. İnsan olarak çalışılabilecek bir adam. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum, inşallah gittiği yerde de başarılı olur" sözlerini kullandı.

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