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Spor
AA 13.06.2023 09:25

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Hollanda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında 14 Haziran Çarşamba günü Hollanda'yla mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Hollanda

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 14-18 Haziran tarihlerinde Hong Kong'ta yapılacak.

Milliler, organizasyonun ikinci haftasında Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftada oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

İlk etapta 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşayan milliler, 4. sırada yer aldı. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Kadro

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin.

Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Melisa Vargas.

Orta oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli.

Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin.

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

14 Haziran Çarşamba: Hollanda-Türkiye

15 Haziran Perşembe: Polonya-Türkiye

16 Haziran Cuma: Türkiye-Kanada

18 Haziran Pazar: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

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