Haber Giriş: Kaynak: AA
NBA'de 16 oyuncuda Covid-19 tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
NBA'de forma giyen 16 oyuncuda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Basketbolcuların karantinaya alınacağı belirtildi.
Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.
NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.
Etiketler: nba koronavirüs basketbol Amerikan Basketbol LigiSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 18:22
Son Haberler
- 18:36
- 18:18
- 18:13
- 18:28
- 17:52
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz