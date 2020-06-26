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Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testleriSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:14
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