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Liverpool 30 yıl sonra şampiyon
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla, 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.
Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.
En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.
WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! pic.twitter.com/qX7Duxoslm— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 25, 2020
Etiketler: Manchester City Liverpool İngiltere Premier Lig chelseaSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 00:24
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