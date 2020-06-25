Haber Giriş: Kaynak: AA
NBA'de 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'in 2 oyuncusu, koronavirüse yakalandı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kings'te forma giyen Alex Len ve Jabari Parker'ın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Lig durdurulmadan önce Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alan Kings'in, play-off potasıyla arasında 3,5 maç fark bulunuyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan NBA 2019-20 sezonu, 31 Temmuz'da Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.
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