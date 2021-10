NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi.

Listenin kalan 25 kişilik bölümü 22 Ekim Cuma günü duyurulacak. Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ikinci 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:

Paul Arizin, Rick Barry, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Clyde Drexler, Tim Duncan, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, John Havlicek, Allen Iverson, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Karl Malone, Robert Parish, Chris Paul, Scottie Pippen, Bill Sharman, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Bill Walton, Jerry West, James Worthy

Tune-in to TNT’s NBA Tip-Off Thursday at 6pm/et for the unveiling of the final 25 members! #NBA75



Learn more about the 75th Anniversary Team and #NBA75: https://t.co/XV0DDvJGo6