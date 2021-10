NBA; 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi.

Listenin kalan bölümü, 21-22 Ekim günlerinde duyurulacak.

Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ilk 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:

Kerim Abdülcabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Bob Cousy, Dave Cowens, Kevin Durant, Julius Erving, George Gervin, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Moses Malone, Kevin Mchale, George Mikan, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell, John Stockton

