Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.12.2025 08:56

Türkiye'den BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırıya tepki

Türkiye, Sudan'ın Abyei bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı.

Türkiye'den BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sudan'da düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'nün (UNISFA) Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin başkenti Kadugli'de bulunan lojistik merkezine yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, hain saldırıda hayatını kaybeden Bangladeşli barış gücü personeline Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ülkede devam eden çatışmalara barışçı yollardan çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü destek yinelendi.

Sudan'daki saldırı

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, Kadugli'deki BM barış gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiğini, 8'inin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), tesisi İHA ile hedef almakla suçlamış, HDK ise "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Sudan
Sıradaki Haber
55 ilde siber suç operasyonu: 50 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Otomobilin koltuklarına gizlenmiş 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:02
Borsa İstanbul haftaya 11.349,23 puandan başladı
10:06
İnşaat üretim endeksi ekimde arttı
10:04
Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı
09:50
Ünlü yönetmen ve eşi, bıçaklanarak öldürüldü
09:37
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
New York kenti ve çevresinde kar yağışı etkili oldu
New York kenti ve çevresinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ