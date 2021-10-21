Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında alacağı 3 puanla liderliğini sürdürmeyi planlıyor.

Zorlu müsabakanın ardından ciddi sakatlık problemleriyle karşı karşıya kalan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Abdullah Avcı mecburi revizyona gidecek.

Abdulkadir Parmak, Koita, Nwakaeme ve Peres'in tedavileri devam ederken bu oyuncuların Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Hamsik'ın ise takıma katılması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Serkan Asan ise Peres'in yokluğunda bu bölgede forma giyebilecek.

Nwakaeme'in yerine ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 11'de sahaya sürdüğü Gervinho'yu oynatmayı planlayan Avcı, Göztepe maçında sahaya süreceği 11'e ise yarın yapılacak olan son çalışma sonrası karar vermesi bekleniyor.