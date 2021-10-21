Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbiyi Aydınus yönetecek.
Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya) - Yasi Kol
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi) - Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon) - Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel) - Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat) - Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya) - Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) - Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) - Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) - Fırat Aydınus