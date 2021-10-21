Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann koronavirüse yakalandı.
Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testi pozitif çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e dönecek.
Etiketler: Bayern Münih Koronavirüs
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