Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testi pozitif çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e dönecek.