Haber Giriş: Kaynak: AA
NBA oyuncularının maaşlarına yüzde 25 kesinti
[Fotoğraf: AA ]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), koronavirüs nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.
Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı belirtildi.
Etiketler: NBA oyuncuları maaş kesintisi koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:58
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