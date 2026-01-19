Parçalı Bulutlu -2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.01.2026 23:21

NBA All-Star'da ilk 5'e seçilen isimler belli oldu

2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı'nda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu. All-Star ilk 5'lerine 21 yıldır seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi.

NBA All-Star'da ilk 5'e seçilen isimler belli oldu

Organizasyonun internet sitesindeki göre Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) yer alıyor.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'e seçildi.

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi.

Açıklamada, All-Star yedeklerinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

2026'da yeni format

NBA'de bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek. 3 takımda en az 8'er oyuncu olacak ve iki konferanstan 12'şer basketbolcu seçilecek.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından seçilirken kalan 7 isim, NBA baş antrenörleri tarafından belirlenecek.

All-Star seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Komiseri Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

ETİKETLER
NBA Basketbol
Sıradaki Haber
Turkcell Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor
00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlar için strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili genelge
00:04
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti
23:46
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
22:59
"Türkiye'nin desteğiyle Suriye tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı" iddiasına yalanlama
22:54
Bazı büyükelçilikler için yeni görevler tebliğ edildi
Rakka'da terör örgütü YPG, köprüleri havaya uçurarak insani krize yol açtı
Rakka'da terör örgütü YPG, köprüleri havaya uçurarak insani krize yol açtı
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ