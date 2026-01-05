Turkcell Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

Turkcell Süper Kupa'da yarı finallerin ilkinde geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.
Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray Süper Kupa'da adını finale yazdıran ilk takım oldu. Galatasaray'ın finaldeki rakibi Samsunspor - Fenerbahçe maçının ardından belli olacak.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 45+2. dakikada Eren Elmalı skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Galatasarar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarının 55. dakikasında Agusto ile farkı bire indiren Trabzonspor 63. dakikada Yunus'un 81. dakikada ise Icardi'nin golüne engel olamayarak sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.