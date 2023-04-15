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Spor
AA 15.04.2023 21:50

Napoli, Hellas Verona karşısında puan kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Napoli ile Hellas Verona 0-0 berabere kaldı.

Napoli, Hellas Verona karşısında puan kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona'yı ağırladı.

Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Napoli, puanını 75 yaptı ve liderliğini korudu. Ancak ikinci sıradaki Lazio'nun bu hafta Spezia'yı 3-0 yenmesiyle lider Napoli ile Lazio arasındaki puan farkı 14'e düştü.

Hellas Verona ise puanını 23'e çıkardı ve 18. sırada kaldı.

Milan da puan kaybetti

Serie A'da geçen sezon şampiyon olan ve bu sezon ise son haftalardaki puan kayıplarıyla geriye düşen Milan, Bologna'ya konuk oldu.

Ev sahibi Bologna, maçın henüz 1. dakikasında Sansone ile 1-0 öne geçerken, konuk takım 40. dakikada Pobega'nın golüyle beraberliği yakaladı.

Müsabaka, başka gol olmayınca 1-1 eşitlikle sona erdi ve takımlar puanları paylaştı. Milan, 53 puanla 4. sıradaki yerini korurken, Bologna ise 44 puanla 8. sırada yer aldı.

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