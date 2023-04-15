Dele Alli sezonu kapattı

Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, sosyal medya hesabından geçirdiği operasyonla ilgili paylaşımda bulundu. Dele Alli, kulüpte olduğu sürede kendisine gösterilen sevgi için tüm Beşiktaşlılara teşekkür etti.

"Ameliyatım başarılı geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezonun sonuna geldik. Benim için sezon bitti. Zor birkaç hafta geçirdim ve tamamen iyileşmeme odaklanmak için elimden gelen her şeyi yaptığımdan emin olmak istiyorum. Sosyalleşmelere biraz ara vereceğim. Hazır olduğumda geri döneceğim. Yakında görüşürüz."