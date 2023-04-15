Hoffenheim'dan Bayern Münih'e çelme

Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Allianz Arena'da Hoffenheim'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, 17. dakikada Benjamin Pavard'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iyi bir performans sergileyen Hoffenheim, 71. dakikada Andrej Kramaric ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı. Kalan bölümde gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih puanını 59'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren Hoffenheim, 29 puanla 13. sıraya yükseldi.
Dortmund, Stuttgart deplasmanından 1 puanla döndü
Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile 3-3 berabere kaldı.
Borussia Dortmund'un gollerini 26. dakikada Sebastian Haller, 33. dakikada Donyell Malen ve 90+3. dakikada Giovanni Reyna attı.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Konstantinos Mavropanos’un ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle kalan bölümde sahada 10 kişi mücadele eden Stuttgart’ın golleri 78. dakikada Tanguy Coulibaly, 84. Dakikada Josha Vagnoman ve 90+7. dakikada Silas Katompa Mvumpa'dan geldi.
Borussia Dortmund 57 puanla lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Stuttgart da puanını 24’e çıkardı ve 16. sıradaki yerini korudu.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, sahasında Augsburg’u 3-2 yenerken, Köln-Mainz 05 müsabakası 1-1 beraber sonuçlandı.