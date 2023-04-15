Milli sporcu Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu

Ermenistan’ın başkenti Erivan'da düzenlenen şampiyonada Bektaş, 45 kiloda podyuma çıktı.
CANSU BEKTAŞ REKORLA AVRUPA ŞAMPİYONU!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu, koparmada son hakkında yaptığı 72 kiloluk kaldırışıyla Avrupa Gençler Rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Tebrikler Cansu! pic.twitter.com/3dSOT5J5l4
Koparmadaki son hakkında 72 kilo kaldıran Cansu Bektaş, altın madalyaya uzandı.
CANSU BEKTAŞ MADALYALARI SÜPÜRDÜ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu organizasyonu 3 altın madalyayla tamamladı.
Koparma | 72 kilo
Silkme | 90 kilo
Toplam | 162 kilo
Tebrikler Cansu! pic.twitter.com/Wj3OMaciRC
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş‘ı kutladı.
"Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, koparmadaki 72 kiloluk kaldırışıyla gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum."
Ve Ermenistan'da İstiklâl Marşımız!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023
Teşekkürler Cansu! pic.twitter.com/zSnBeq9TxF