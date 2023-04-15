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Spor
TRT Haber 15.04.2023 18:35

Milli sporcu Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu

Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda yarışan Cansu Bektaş, koparmadaki son hakkında yaptığı 72 kiloluk kaldırışıyla Avrupa gençler rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu

Ermenistan’ın başkenti Erivan'da düzenlenen şampiyonada Bektaş, 45 kiloda podyuma çıktı.


Koparmadaki son hakkında 72 kilo kaldıran Cansu Bektaş, altın madalyaya uzandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş‘ı kutladı.

"Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, koparmadaki 72 kiloluk kaldırışıyla gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum."


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