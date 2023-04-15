Milli sporcu Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu

Ermenistan’ın başkenti Erivan'da düzenlenen şampiyonada Bektaş, 45 kiloda podyuma çıktı.

CANSU BEKTAŞ REKORLA AVRUPA ŞAMPİYONU!



Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu, koparmada son hakkında yaptığı 72 kiloluk kaldırışıyla Avrupa Gençler Rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Tebrikler Cansu! pic.twitter.com/3dSOT5J5l4 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023

Koparmadaki son hakkında 72 kilo kaldıran Cansu Bektaş, altın madalyaya uzandı.

CANSU BEKTAŞ MADALYALARI SÜPÜRDÜ!



Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu organizasyonu 3 altın madalyayla tamamladı.



Koparma | 72 kilo

Silkme | 90 kilo

Toplam | 162 kilo



Tebrikler Cansu! pic.twitter.com/Wj3OMaciRC — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş‘ı kutladı.

"Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, koparmadaki 72 kiloluk kaldırışıyla gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum."