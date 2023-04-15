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Spor
AA 15.04.2023 21:33

Manchester City peş peşe 6. maçını kazandı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, Leicester City'yi 3-1 mağlup etti.

Manchester City peş peşe 6. maçını kazandı
[Fotograf: Reuters]

Liderlik yarışındaki Manchester City, küme düşme hattında yer alan Leicester City'yi ağırladı.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, John Stones'un 5, Erling Haaland'ın 13 (penaltıdan) ve 25. dakikada attığı gollerle art arda 6. galibiyetini aldı.

Manchester City'nin Norveçli santrforu Haaland, gol sayısını 32'ye çıkararak Muhammed Salah'a (2017-18) ait 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu, 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer (1994-95) paylaşıyor. Fakat söz konusu sezonlarda takımlar 42 maça çıkıyordu.

Puanını 70'e yükselten Manchester City, lider Arsenal'ı takibini sürdürdü.

Newcastle United ve Tottenham haftayı puansız kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Newcastle United ve Tottenham maçlarını kaybetti.

Newcastle United, Aston Villa deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı. Tottenham da sahasında Bournemouth'a 3-2 yenildi.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Chelsea ise konuk ettiği Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Chelsea son 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi.

Böylece Newcastle United 56 puanla 3'üncü, Tottenham 53 puanla 5'inci ve Chelsea 39 puanla 11. sırada yer aldı.

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