Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, Beşiktaş maçı ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Derbide sol bek olarak görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, “Takım olarak kalpten oynadık, bu şekilde oynamaya devam edersek kimsenin bizi durduracağını düşünmüyorum. Özellikle Sivas mağlubiyetinden sonra Beşiktaş derbisinde 3 puan almak önemliydi." dedi.

İlk yarının son maçını deplasmanda oynayacaklarını belirten Dirar, "Çaykur Rizespor maçından da 3 puan alarak devreye iyi bir şekilde girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dış sahada oynadıkları maçlarda yaptıkları hataları tekrarlamamaları gerektiğini kaydeden Faslı oyuncu, “Deplasmanlarda daha iyi futbol ortaya koymalıyız” açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getiren Dirar, “Büyük bir kulüpte oynadığımın farkındayım. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da umuyorum şampiyonluğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR