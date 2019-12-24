İttifak Holding Konyaspor maçında 38 bin seyirciyle sezona merhaba diyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ise zirve yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda 52 bin kişi ile en yüksek seyirci rekoru kırıldı.

Evinde Fenerbahçe'yi yenemeyen Galatasaray'da bir sonraki iç saha maçında seyirci sayısı 34 bine geriledi.

Ertesi hafta deplasmanda Beşiktaş'a yenilen sarı kırmızılılarda tribünler giderek boşalmaya başladı.

10. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçını Türk Telekom Stadı'nda 29 bin kişi takip etti.

41 maçtır evinde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray 12. haftada ise Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek seriyi kaybetti.

Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, sarı kırmızılı taraftarları da Türk Telekom Stadyumu'ndan gittikçe daha çok uzaklaştırmaya başladı.

Son oynanan Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını ise 28 bin kişi izledi.

Galatasaray şampiyon olduğu son iki sezonda 45 bin seyirci ortalamasıyla oynuyordu.

Kaynak: TRT SPOR