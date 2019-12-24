Fenerbahçe'de Ozan Tufan, bu sezon takımın en büyük çıkış yapan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında sarı lacivertlilere döndüğünde beklentiler düşüktü.

Ancak yaz döneminde izin bile yapmayan ve çalışmalarını sürdüren Ozan'ın başarılı performansı, teknik heyeti mutlu etti.

Ersun Yanal, geride kalan 16 haftada milli futbolcuyu birçok bölgede kullandı.

Ligde görev yaptığı maçların sadece 7’sinde kendi bölgesi olan orta sahada oynayan Ozan Tufan, 5 maçta sağ bek, 4 mücadelede ise sağ kanat olarak forma giydi.

Başarılı oyuncu orta sahada oynadığı müsabakalarda ise çok üst düzey bir performans gösterdi.

Beşiktaş maçında Luiz Gustavo ile birlikte orta sahaya seviye atlatan Ozan Tufan, galibiyette büyük pay sahiplerinden biri oldu.

Attığı muhteşem golün yanı sıra 7 ikili mücadele kazanan genç futbolcu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında da orta sahaya geçtikten sonra asist yapmıştı.

Kaynak:TRT SPOR