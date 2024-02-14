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Spor
DHA 14.02.2024 20:48

Murat Fırat'tan bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden Murat Fırat, Ermenistanlı rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalyaya uzandı.

Murat Fırat'tan bronz madalya
[Fotograf: AA]

67 kiloda mücadele eden Murat Fırat ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i 5-1; 2'nci turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı teknik üstünlükle 10-0; çeyrek finalde ise Ermenistan asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı 1-1 son puan avantajıyla yenerek yarı finale çıktı.

Murat, bu turda bireysel Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 yenildi.

Bronz madalya için repesajdan gelen Slavik Galstyan ile karşılaşan Murat Fırat, karşılaşmayı 5-4 kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

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