Okan Buruk'tan zemin yanıtı: Tüm sorumluluk TFF'nin

Buruk, Çekya'nın Sparta Prag takımıyla yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacakları maçın oynanacağı Eryaman Stadı'nın zeminiyle ilgili de konuştu.

Stat zeminiyle ilgili tartışmalar hatırlatılarak, Sparta Prag maçındaki tercihlerinin etkilenip etkilenmeyeceğinin sorulması üzerine Buruk, "Bakım çalışmalarının ne sonuç verdiğini bilmiyoruz. Gittiğimizde göreceğiz. Bu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sorumluluğunda olan bir durum. Demek ki oynanmasını uygun gördüler. Maça çıktığımızda federasyonun doğru karar verip vermediğini net bir şekilde göreceğiz. Bence bütün sorumluluk TFF'nin. Biz sahayı düşünmeden gidip oynayacağız. Kumda da oynasak kazanmak için mücadele edeceğiz. Benim zamanımda toprak sahalar vardı. Ben alışığım ama oyuncularımı hazırlayacağım. Ancak 10 günlük bakım süresinde sahanın düzeleceğini düşünüyorum. Tüm sorumluluk TFF'nin. Olumsuz şeyler de TFF'nin hatalarından biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.