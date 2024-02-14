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Spor
TRT SPOR 14.02.2024 18:26

Beşiktaş'a Aboubakar'dan iyi haber

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Kamerunlu futbolcu, görev verildiği takdirde TÜMOSAN Konyaspor maçında sahada olacak.

Beşiktaş'a Aboubakar'dan iyi haber

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağ TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

Beşiktaş'a Aboubakar'dan iyi haber

Aboubakar dönüyor

Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Kamerunlu golcü, uzun bir aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

Deneyimli golcü, kadro dışı bırakıldıktan bir süre sonra Afrika Kupası'na gitmişti. Aboubakar, kupadan ise sakat dönmüştü.

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