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Spor
TRT SPOR 14.02.2024 17:53

Kevin De Bruyne'den müthiş geri dönüş

Manchester City, Kevin De Bruyne’nin sakatlıktan dönüşü sonrası çıktığı 7 maçta 7 galibiyet aldı ve toplam 20 gol attı.

Kevin De Bruyne'den müthiş geri dönüş

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Kopenhag - Manchester City maçına Kevin De Bruyne damga vurdu.

Uzun süre sonra sakatlığının ardından geri dönen Belçikalı yıldızdan müthiş performans.

Sakatlıktan döndükten sonra 7 maçta, 2 gol, 5 asist yapan Kevin De Bruyne, Kopenhag maçını da boş geçmedi.

Belçikalı futbolcu takımın 3-1 kazandığı maçta ilk golü atarken diğer 2 golün de asistini yapan isim oldu.

Manchester City, Kevin De Bruyne’nin sakatlıktan dönüşü sonrası çıktığı 7 maçta 7 galibiyet aldı ve toplam 20 gol attı.

Kevin De Bruyne, sakatlıktan sonra çıktığı 7 maçta, 7 asist yapıp 2 de gole imza attı. 

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