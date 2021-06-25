Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, büyükbabası gibi boksör oluyor.

Nico Ali, Muhammed Ali'nin aktif kariyerinde 27 maçını düzenleyen 89 yaşındaki organizatör Bob Arum ile anlaştı.

20 yaşındaki Nico Ali, "Büyükbabamın başlattığı boks mirasını devralacağım için büyük onur duyuyorum. Bu, çok büyük bir sorumluluk ve kesinlikle hafife almıyorum" dedi.

“Muhammed Ali içindeki sevgiyle imkansızı imkanlı yapmıştı”

Organizatör Bob Arum ise Nico Ali'ye güvendiğini söyledi.

"Muhammed Ali, içindeki sevgiyle imkansızı imkanlı yapan bir karakterdi. Nico'nun dedesi gerçekten harika bir boksördü. Nico da onun yolundan devam etmeye çalışacak."

Profesyonel boks kariyerini orta sıklette sürdürecek Nico Ali Walsh, ilk maçına 14 Ağustos'ta çıkacak.